Ehrenamt fördern: 19.000 Euro gehen ins Kulturland Kreis Höxter

Damit fließen 19.000 Euro der landesweit bereitgestellten Fördersumme in Höhe von zwei Millionen Euro ins Kulturland.

„Das Interesse war groß: Bereits nach kurzer Zeit waren alle Förderplätze, die uns zur Verfügung standen, belegt“, freut sich die Ehrenamtsmanagerin des Kreises Höxter, Katharina Serinelli, über das große Engagement der heimischen Vereine. Sie bearbeitet die Bewerbungen aus dem Kreis Höxter. „Leider können wir jetzt keine weiteren Bewerbungen mehr entgegennehmen.“

Wer bei dieser Runde nicht zum Zuge gekommen ist, kann sich über weitere Förderangebote auf der Internetseite der Geschäftsstelle Ehrenamt erkundigen: www.ehrenamt.kreis-hoexter.de. „Dort bündeln wir Informationen zu Förderprogrammen. Auch mit unserem regelmäßigen Newsletter möchten wir Vereine und Engagierte dabei unterstützen, aktuelle Förderangebote wahrzunehmen“, lädt Katharina Serinelli dazu ein, den Newsletter zu abonnieren. Auskünfte und Informationen bietet die Geschäftsstelle Ehrenamt auch telefonisch unter der Telefonnummer 05271 / 965 9801 oder per E-Mail über die Mail-Adresse [email protected].

Über die Geschäftsstelle Ehrenamt

Mit der Geschäftsstelle Ehrenamt nimmt der Kreis als einer von nur 18 Landkreisen in ganz Deutschland an dem vom Bund für eine Laufzeit von drei Jahren mit 360.000 Euro geförderten Modellprojekt teil. Maßgebliches Ziel ist es, für die freiwillig Aktiven eine vernetzende, koordinierende und beratende Funktion zu übernehmen. Auf ihrer Webseite informiert die Geschäftsstelle Ehrenamt über die Ehrenamtsbörse, verschiedene Fördermöglichkeiten, die Ehrenamtskarte oder den Heimatpreis des Kreises Höxter. Zudem berichtet die Geschäftsstelle Ehrenamt in einem regelmäßigen Newsletter über verschiedene Themen rund um das Ehrenamt.