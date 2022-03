Kreis Höxter

Die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Höxter ist von 2259 am Samstag auf 2245 am Sonntag leicht gesunken. Betrachtet man die absoluten Zahlen der aktiv an Corona Infizierten im Kreis und der Neuinfektionen, so scheint sich ein leichter Abwärtstrend abzuzeichnen.