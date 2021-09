Ein großes Herz für Duchenne-Kinder

Der Feuerwehrlauf 2021 geht als Riesenerfolg in die Geschichte ein. Initiator Mathias Schmidt strahlte vor Glück, als er am Ende des Tages sagen konnte: „Es hat alles geklappt. Wir haben 501 Läuferinnen und Läufer ins Rennen geschickt. Alle sind wohlbehalten wieder angekommen. Ich bin sehr dankbar.“

Unermüdlich kämpft der Bredenborner Mathias Schmidt zusammen mit seinen »Fire Fighters« mit der Aktion »benni & co« für Menschen, die von der Duchenne-Muskelerkrankung betroffen sind. Den Feuerwehrlauf in Höxter hat er dazu ins Leben gerufen, überregional bekannt gemacht und zum größten Lauf dieser Art in Deutschland und inzwischen in Europa entwickelt. 2020 musste die Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dieses Jahr hat es aber geklappt: Weil in der Höxter City überall gebaut wird, lagen Start und Ziel des 6. Laufes an diesem Samstag am Floßplatz. „Auch keine schlechte Location“, meinten Mathias Schmidt und der Moderator des Benefiznachmittages Markus Finger.

Feuerwehr-Benefizlauf in Höxter: Startschuss durch den Herzog von Ratibor. Foto: Michael Robrecht

Als erster Läufer kam nach nur 25 Minuten – für die sieben Kilometer bis Corvey und zurück – Matthias Berkemeier aus Eversen durchs Ziel, der bei den Leichtathletikfreunden Lüchtringen trainiert. „Super Zeit“, lobte Mathias Schmidt. Johannes Krawinkel aus Alhausen rollte mit seinem Liegenddreirad kurz nach ins Ziel. Besonders berührend war die Szene, als Mathias Schmidt die beiden kleinen Duchenne-Patienten Felix und Torben im Ziel begrüßte, die ein kurzes Stück trotz Krankheit mitlaufen durften. Cheforganisator Schmidt klaschte fast jeden Läufer am Ziel ab und dankte persönlich für den Einsatz.

Für den Bredenborner ist der Lauf ein Signal an die Erkrankten, sich nicht aufzugeben. Dafür ist er selbst bei vielen Volksläufen am Start, immer in voller Ausrüstung. Allein in diesem Jahr hat er durch Startgelder und Spenden Tausende Euro gesammelt. Das Geld komme den Erkrankten zugute, geht aber auch an die »Duchenne Stiftung«. Diese Stiftung fördert die Forschung, um Therapien für die bislang unheilbare Krankheit zu entwickeln, Sie entwickelt aber auch Projekte, um die Familien im Umgang mit der Erkrankung zu helfen und zu begleiten., lobte Silvia Hornkamp aus Bochum (Geschäftsführerin der Duchenne-Stiftung) auf dem Floßplatz.

Feuerwehr-Benefizlauf in Höxter: Sieger Matthias Berkemeier. Hier mit Matthias Schmidt. Foto: Michael Robrecht

Beim Lauf 2021 strahlte die Sonne, es war warm und nach dem Sport gab es Erfrischungen an Ständen und Buden am Weserufer. Viele Betriebe oder Vereine hatten Laufgruppen geschickt. Läufer aus der Eifel, aus vielen NRW-Städten, Feuerwehrkameraden aus ganz Deutschland mit Sauerstoffflaschen und in voller Kluft waren dabei. Ältester Teilnehmer war Hans Piekcz (83) aus der Petristift-Gruppe. Ein spanischer Sportler soll extra aus Gran Canaria nach Höxter zum Lauf geflogen sein. Den Starschuss gab Viktor Herzog von Ratibor.

Mathias Schmidt plant schon die 7. Auflage des Events für 2022: „So der Pandemieverlauf uns das ermöglicht.“