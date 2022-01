Dienst haben wenn alle Welt feiert? Davon wissen nicht nur Ärzte, Pflegekräfte, Polizisten, Gastronomen oder Taxifahrer ein Lied zu singen. Auch im Rettungswesen gehört Feiertagsarbeit zum Berufsalltag dazu. Da ist der Jahreswechsel natürlich keine Ausnahme. In der Kreis-Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst in Brakel läuft der Betrieb an der Schwelle zu einem neuen Jahr nahtlos weiter.

So auch jetzt. Vier Disponenten waren wie immer im Dienst, als sich die Zeiger der Uhr in der Silvesternacht auf der Zwölf trafen: zwei an den Telefonen und zwei in Bereitschaft. Die Diensthabenden begrüßten das neue Jahr um Mitternacht mit einem Glas alkoholfreiem Sekt.