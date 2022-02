Ein Paradies für Leseratten

Für die Wiedereröffnung der Schulbücherei hatte sich die Grundschule in Willebadessen-Peckelsheim einen besonderen Tag ausgesucht. Seit dem bundesweiten Vorlesetag am 19. November 2021 können die Schülerinnen und Schüler wieder zweimal in der Woche jeweils in der ersten großen Pause Bücher lesen, ausleihen und zurückgeben.

Wirklich neu ist die Bücherei nicht, denn Leseförderung wurde schon immer an der Schule großgeschrieben und das soll auch weiterhin so bleiben, teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit.

Bücher digitalisiert

Zusammen mit vielen fleißigen Eltern und dem Förderverein der Schule hätten die Lehrerinnen Kristin Kröger und Tanja Jakob im Vorfeld alte Bücher aussortiert, Bücherspenden von Eltern entgegengenommen und alle Bücher digitalisiert.

Neu sei auch ein Regal mit Spielen. Diese Spiele könnten sich die Kinder für ihre Klassen ausleihen. Dennoch sei noch viel Platz in den Regalen. So habe sich die Schule über weitere großzügige Bücherspenden des Fördervereins, des Karnevalsvereins und der Tierarztpraxis Koch sowie über eine finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Höxter gefreut. Die Bank habe sich an der Digitalisierung der Bücherei beteiligt, indem sie einen Scanner spendete.

Burkhard Esser, Filialleiter der Sparkasse in Peckelsheim, haben die Schülerbücherei im Dezember besucht: „Die Sparkasse freut sich, einen so wichtigen Bereich wie die Leseförderung unterstützen zu können.“ Die Schulgemeinde bedankt sich auch bei allen anderen Spendern und Helfern, heißt es in der Pressemitteilung.

Kinder helfen mit

Die neuen Bücher kämen bei den Kindern gut an, da das Sortiment nicht nur Klassiker, sondern auch einige aktuelle und bei den Kindern sehr beliebte Bücherreihen umfasse, wie zum Beispiel „Die Schule der magischen Tiere“ und „Gregs Tagebuch“.

Der Scanner vereinfache die Dokumentation der Ausleihe erheblich und motiviere die Kinder im Büchereidienst zusätzlich. Unterstützt werde das neue Büchereiteam von einigen Kindern des aktuellen vierten Schuljahres. Schnell hätten sie sich in die Ausleihe und Rückgabe eingearbeitet und führten nun gewissenhaft und mit Begeisterung ihren „Dienst“ aus.

Für das nächste Schuljahr seien noch weitere Renovierungsarbeiten gewünscht. Es sollen neue Regale angeschafft und ein neuer Bodenbelag verlegt werden. Das Kinderparlament der Schule führe zurzeit eine Umfrage durch, welche Bücher die Kinder lesen möchten und wie sie die Bücherei eingerichtet haben wollen.