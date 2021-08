Ein schöner Start ins Wochenende

Jung, frisch und stylisch – so klingen die Goodbeats. In Duo-Besetzung präsentieren sie im Biergarten Kuhlemühle Rock & Pop, Eurodance-Hits aus den 90ern sowie Funk- und Soulklassiker.

Zur Eröffnung kommen zwei Acts. Los geht es am Freitag, 6. August, um 19 Uhr mit den Goodbeats aus Paderborn. Im Anschluss wird Cris Cosmo aus Mannheim auftreten, der mit dem „Kulturtaxi“ unterwegs ist. Der Eintritt ist frei.

Jung, frisch und stylisch – so klingen die Goodbeats. In Duo-Besetzung präsentieren sie Rock & Pop aus den aktuellen Charts, Eurodance-Hits aus den 90ern, Funk- und Soulklassiker aus 70ern, Latin Hits und Rock’n’Roll-Klassiker aus den 50ern. Ihr Akustik-Duo-Programm besteht aus feinfühlig arrangierten Versionen bekannter Songs. Bandleader Thilo Pohlschmidt verspricht Gänsehautmomente, möchte aber auch die Tanzbeine zum Schwingen bringen.

Die Goodbeats formierten sich im Jahr 2012 und erspielten sich schnell einen Ruf als exzellente Eventband. Ob in ihrer Heimat Paderborn, in Luxushotels in München und Rostock oder auf Hochzeiten in New York und Barcelona: „Überall sind die Goodbeats ein Garant für volle Tanzflächen und begeisterte Zuschauer“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Mit einem Lächeln nach Hause

In der Corona-Krise gehörten die Musiker zu den ersten, die Stream-Konzerte veranstaltet haben. Ihren Bandbus bauten sie zum Konzerttaxi um. Mit ihren Ständchenshows für zu Hause gewannen sie viele neue Fans. Öffentliche Auftritte in Paderborn waren zum Beispiel innerhalb von Tagen ausverkauft.

Nach den Goodbeats wird Cris Cosmo auftreten. Er ist am Freitag im Rahmen des Projekts „Kulturtaxi“ unterwegs. Tagsüber spielt er private Auftritte. Zum Abschluss der Tour kommt er dann in den Biergarten Kuhlemühle.

Cris Cosmo (links) und Michl Fischer: Klanglich bewegt sich Cris Cosmo im Bereich der deutschen Popmusik. Foto: Daniel Wetzel

Der Vollblutmusiker hat schon Shows auf dem halben Erdball gespielt – als Straßenmusiker auf den Spuren von Manu Chao und mit seiner Band. Bei seinen Gigs holt Cris Cosmo die unterschiedlichsten Menschen „mit einem aus dem Ärmel geschüttelten Freestyle ab, bringt sie zum Tanzen und schickt alle mit einem strahlenden Lächeln nach Hause“, wie der Veranstalter in der Pressemitteilung schreibt. Klanglich bewegt sich Chris Cosmo im Bereich der deutschen Popmusik mit Anklängen aus dem Reggae, Dancehall, Latin und Hip-Hop.

Künstler für sich entdecken

Projektleiter Olaf Menne freut sich sehr auf die Konzertreihe: „Bei der ‚schönen Stunde‘ können Warburger neue Künstler für sich entdecken. Die Konzerte sollen zu einem schönen Start ins Wochenende beitragen. Natürlich ist der Biergarten nach den einstündigen Shows weiter geöffnet.“

Die Konzertreihe wird durch den Kulturschatz Warburg ermöglicht. Der Eintritt ist frei. „Hutspenden sind aber sehr erwünscht“, erklärt der Projektleiter. Tischreservierungen werden von ihm empfohlen.

Olaf Menne erklärt: „Durch die Unterstützung aus dem Kulturschatz Warburg können wir die Künstlergagen finanzieren. Toll ist auch, dass wir den Biergarten Kuhlemühle sofort als lokalen Ausrichter für dieses Projekt gewinnen konnten. Die Stadt Warburg hilft uns bei der Bewerbung der Reihe. Wir hoffen alle, dass viele Zuschauer das Angebot wahrnehmen werden und in die Kuhlemühle kommen. Es lohnt sich!“

Das Programm

Freitag, 6. August: Goodbeats Duo (Paderborn – Akustik-Hits) / Cris Cosmo (Mannheim – Worldpop).

Freitag, 13. August: Ronja Maltzahn (Münster – Worldpop).

Freitag, 20. August: Schank (Köln – Folk)

Freitag, 27. August: Beatbox‘n‘Blues (Dortmund – Blues).

Freitag, 3. September: Drumbobs Rudeltrommeln (Osnabrück – Mitmach-Trommelshow).