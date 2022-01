Ein tiefer Blick in Höxters Geschichte

Ein völlig vergessener historischer Stadtbrunnen ist vor der Sparkasse in Höxter freigelegt worden. Bei Baggerarbeiten staunte Walter Schenk vom Höxteraner Bauunternehmen Knop nicht schlecht, als er eine dicke Abdeckplatte beiseite schob und sich plötzlich ein sehr gut erhaltener gemauerter Brunnenschacht auftat. Unten in acht Metern Tiefe plätscherte das Grundwasser.

Zurzeit laufen im Rahmen der barrierefreien Umgestaltung von Marktstraße, Grubestraße und Nikolaistraße Tiefbauarbeiten und Versorgungskabelerneuerungen. „Das war schon ein toller Blick in Höxters Geschichte. Bei Bauarbeiten finden wir häufig Spuren von Alt-Höxter“ sagte Bauunternehmer Elmar Düker. Am Dienstagmorgen nahmen Stadtarchäologe Andreas König und Stadtdenkmalpfleger Henning Fischer den nur auf Höxters Urkataster von 1831 dokumentierten Brunnen in Augenschein.