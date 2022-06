Einbrecher in Warburg auf Beutezug

Ziel von Einbrechern war in der Nacht zu Dienstag eine Sportstätte auf der Straße Obere Hilgenstock. Die Täter verschafften sich über einen Kellerzugang Zutritt zum Gebäude und entwendeten eine Arbeitsmaschine, Bargeld, Bekleidung und Laptops.

Zudem wurde der Polizei ein Einbruch in eine Arztpraxis an der Hauptstraße Ecke Hinter der Mauer Nord gemeldet. Gestohlen wurde ebenfalls in der Nacht zu Dienstag ein Sparschwein mit Münzgeld. Auch eine Bäckerei Am Markt war in dieser Nacht ins Visier von Einbrechern geraten. Bei dem Einbruchsversuch wurde kein Diebesgut erbeutet. Ein Zeuge hatte gegen 3.15 Uhr verdächtige Geräusche festgestellt, Personen wurden von ihm nicht bemerkt.

Ein Einbruchsversuch war auch bei einem Restaurant in der Warburger Altstadt festgestellt worden. Die durch den Aufbruchsversuch beschädigte Tür konnte von den Tätern nicht geöffnet werden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht und ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist noch unklar.

Bereits am Wochenende hatte es drei Einbrüche in Gaststätten in der Warburger Innénstadt gegeben. Zur Aufklärung der Taten fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben?

Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/9620 entgegengenommen. Die Polizei bittet darum, in Verdachtsfällen sofort die Polizei über den Notruf 110 zu informieren.