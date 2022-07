Einbrecher schlagen in Warburg zu

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in der Zeitvom 20 bis 7.35 Uhr in eine Arztpraxis am Paderborner Tor / Ecke Göringsgraben ein und stahlen eine geringe Menge Bargeld.

Ein weiterer Einbruch wurde in ein Reisebüro an der Hauptstraße/Ecke Pottgasse von 18.15 Uhr bis 9.45 Uhr begangen. Hier wurde ein altes Mobiltelefon erbeutet.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05641/78800.