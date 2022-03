Bekleidungsgeschäft in der Warburger Hauptstraße betroffen

Warburg

In ein Bekleidungsgeschäft in der Warburger Hauptstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch, 9. März, eingebrochen. Die Täter stahlen Kleidung, deren Wert im vierstelligen Euro-Bereich liegt.