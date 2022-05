Jüdin wird Schützenkönigin in Borgentreich

Irma Bierhoff regierte vor 100 Jahren an der Seite von August Herstell

Borgentreich

Zwei Jahre musste es pandemiebedingt ausfallen. Umso mehr freut man sich in Borgentreich auf das Schützenfest 2022, wozu das Königsschießen an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 26. Mai, den Auftakt bildet.

Von Dr. Rudolf Muhs