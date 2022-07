Eine wilde Jugend in Warburg

Endlich kommt der erlösende Pfiff des Schaffners. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung. Er rollt in Richtung Westen. Es ist eine Reise ohne Wiederkehr. Zdisa und Georg Zelenka wagen im August 1966 mit ihren Söhnen René und Richard die gefährliche Flucht aus der Tschechoslowakei. In Warburg finden sie ein neues Zuhause. Von dieser Zeit berichtet Richard Zelenka jetzt in einem autobiografischen Buch.

Familie Zelenka ist Mitte der 1960er-Jahre nicht länger bereit, die Repressalien des kommunistischen Regimes zu ertragen. Mit gefälschten Dokumenten geht die Familie ein hohes Risiko ein. Was wird die Zukunft bringen? Was wartet auf die Familie hinter dem Eisernen Vorhang?

Leben zwischen Ost und West

Über ein halbes Jahrhundert später gibt Richard, der zum Zeitpunkt der Flucht gerade 13 Jahre alt war, Antworten auf diese Fragen. Unter dem Titel „Unbekanntes Land - ein Leben zwischen Ost und West“ hat er ein Buch über das Schicksal seiner Familie veröffentlicht.

„Ich musste diese alten Geschichten unseren Kindern immer wieder erzählen. So habe ich sie einfach aufgeschrieben“, sagt der 70-Jährige, der über 35 Jahre als Redakteur bei verschiedenen Regionalzeitungen in Ostwestfalen-Lippe arbeitete und seit 1983 mit seiner Familie in Rheda-Wiedenbrück lebt. Seit 2017 ist er im Ruhestand und wohnt mit seiner Familie weiter im Kreis Gütersloh.

Warburg wird zur Startrampe

Auf 540 Seiten entführt der Autor den Leser auf eine spannende Reise durch Zeit und Raum. In nachdenklichen, amüsanten und zuweilen skurrilen Geschichten erzählt er auf mehreren Zeitebenen von Menschen, Begebenheiten und Schauplätzen, die sein Denken und Handeln geprägt haben. Richard gibt intime Einblicke in die Absurditäten des sozialistischen Alltags und bettet seine Erzählungen in den jeweiligen politischen, geschichtlichen, kulturellen und sozialen Kontext ein.

Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist Warburg, wohin es die Familie Zelenka im Jahr 1969 verschlägt. Warburg wird für sie zur Startrampe für das Leben in der Freiheit. Hier bauen sich die Flüchtlinge mit Fleiß und Beharrlichkeit eine neue Existenz auf. Der Familienvater ist Kinderarzt, seine Praxis in der Warburger Innenstadt floriert schnell. Der ältere Sohn René studiert Medizin, Richard wird auf dem Gymnasium Marianum aufgenommen.

Als "Schrecken der Stadt" bezeichnet der Autor seine Jugend-Gang mit Panzer, dem Autor selbst, Arnold, Freddie, Butter und Wilhelm im Jahr 1969 vor dem Kaufhaus Pielsticker. Foto: Richard Zelenka

„Warburg ist in jenen Tagen erzkonservativ. Man geht sonntags in die Kirche, wählt die CDU. So war es schon immer. Und so soll es auch bleiben“, erinnert sich Richard Zelenka. Für jugendliche Rebellen mit langen Haaren und linken Parolen auf den Lippen ist in dieser Welt kein Platz.

Doch auch die Töchter und Söhne aus besseren Kreisen üben Ende der 60er plötzlich den Aufstand. In „Unbekanntes Land“ erinnert sich Richard Zelenka an die erste Liebe, die wilden 60er mit bunten Klamotten, langen Haaren und Rock’n’Roll. Der Autor erzählt eindringlich über seine Erfahrungen mit Drogen und Alkohol, über Freundschaften, die zerbrochen sind, aber auch von solchen, die über viele Jahre bis heute überdauert haben.

Noch gute Kontakte in die Stadt

„Unbekanntes Land“ ist ein autobiografischer Roman mit viel Lokalkolorit. Altbekannte Warburger Schauplätze, Persönlichkeiten und lokale Ereignisse entführen den Leser in das Warburg der 60er-, 70er- und 80er-Jahre. Viele, zum Teil bisher unveröffentlichte Fotos, dokumentieren anschaulich diese bewegten Zeiten.

„Wir leben zwar schon lange nicht mehr dort. Aber Warburg ist für uns die alte Heimat geblieben, in die wir immer wieder gerne zurückkehren und in der wir heute noch viele Freunde haben“, sagt der Autor, dessen Ehefrau Angelika in Wormeln geboren wurde und in Warburg aufwuchs.

Nach dem Abitur galt es für den Autor Abschied zu nehmen von der Warburger Beschaulichkeit. Richard Zelenka beginnt 1982 das Studium der Slavistik und Publizistik in Göttingen. Auch diese Zeit wird in den nächsten Kapiteln von „Unbekanntes Land“ thematisiert.