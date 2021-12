Eine Woche Brückenbauarbeiten

Von Paderborn Hbf nach Holzminden/Kreiensen

In Höxter-Ottbergen besteht Anschluss an die Zugverbindungen zur Weiterfahrt in Richtung Holzminden und Kreiensen. Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge (bis zu zehn Minuten) bei ihrer Reiseplanung zu beachten.

Von Kreiensen/Holzminden nach Paderborn Hbf

Von Kreiensen und Holzminden fahren die Züge der NordWestBahn nach dem regulären Fahrplan. Alle Zugverbindungen, die vom 12. bis 17. Dezember auf dem Streckenabschnitt von Höxter-Rathaus und Höxter-Ottbergen nach Paderborn Hbf durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient werden, sind im Ersatzfahrplan aufgeführt. Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge (bis zehn Minuten) bei der Reiseplanung zu beachten.

Haltestellen Ersatzbusse

Paderborn Hbf Haltestelle „Busbahnhof, Bussteig 3“

Altenbeken Haltestelle „Bahnhof“

Bad Driburg Haltestelle „Bahnhof“

Brakel Haltestelle „Bahnhof“

Höxter-Ottbergen Haltestelle „Bahnhof“

Höxter-Godelheim Haltestelle in der Driburger Straße

Höxter Rathaus Haltestelle „Bahnhof“

Höxter-Lüchtringen Haltestelle „Bahnhof“

Holzminden Haltestelle „Bahnhof“

Der Ersatzfahrplan ist auf der Website der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de) abrufbar. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den SEV-Bussen nicht möglich.

In den Zügen der NordWestBahn gilt die 3G-Regel: Fahrgäste müssen nachweislich geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Weiterhin gilt die Verpflichtung, eine medizinische Maske (OP-Maske, Maske des Typs FFP2 oder KN95/N95 ohne Ventil) zu tragen. Diese Pflicht gilt auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes sowie in den Ersatzbussen. Unter www.nordwestbahn.de/corona informiert die Bahn immer aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrten in den Zügen der NordWestBahn zu beachten gibt.