Einigung mit Grundeigentümern

Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern der Anliegergrundstücke am Radweg sind jetzt erfolgreich abgeschlossen worden: Baudezernentin Claudia Koch (rechts) und Abteilungsleiterin Cornelia Disse mit dem Entwurfsplan zum 3. Bauabschnitt. Der Radweg läuft entlang der Straße zwischen Albaxen und Bödexen.

„Ein wenig überrascht war ich bei meinem Dienstantritt in Höxter schon, dass sich scheinbar seit meinem Weggang vom Landesbetrieb 2012 nichts mehr in Sachen Lückenschluss zwischen Albaxen und Bödexen getan hat“, berichtet Baudezernentin Claudia Koch. Schließlich hatte sie die ersten beiden Bauabschnitte damals noch in ihrer Funktion beim Landesbetrieb Straßen. NRW im Jahr 2009 maßgeblich, mit viel Unterstützung des damaligen Regionalratsmitgliedes und heutigen Regionalratsvorsitzenden Heinz-Günter Koßmann, vorangetrieben.

Getreu dem Motto „Was man anfängt, muss man auch zu Ende bringen“ hat Claudia Koch nun gemeinsam mit der Leiterin der Liegenschaftsabteilung, Cornelia Disse, sogleich die betroffenen Grundstückseigentümer aufgesucht, um die noch fehlenden Grundstücke für den dringend erforderlichen Lückenschluss zu erwerben. „In vielen Gesprächen konnten gute und einvernehmliche Lösungen zur Umsetzung des Projektes gefunden werden, so dass der Radweg nun end-lich vollendet werden kann“, äußert Disse sichtlich zufrieden.

„Wir danken den Grundstückseigentümern für ihre Kompromissbereitschaft und freuen uns sehr, dass dieses wichtige Projekt bis zur Landesgartenschau fertig gestellt werden kann“, sagt Heinz-Günter Koßmann.

Lückenschluss zwischen Albaxen und Bödexen: Nicht nur (von links) der Vorsitzende des Ortsausschusses Albaxen, Ralf Streicher, sondern auch Regionalratsvorsitzender Heinz-Günter Koßmann und Bürgermeister Daniel Hartmann freuen sich über die sichere Radwegeführung zwischen Bödexen und Albaxen. Foto:

Nachdem die Stadt die Trasse erfolgreich freigekauft hat, hat der Landesbetrieb Straßen.NRW die Projektierung des dritten Bauabschnittes aufgenommen mit dem Ziel, den Radweg im kommenden Jahr baulich umzusetzen. Neben der gut 1,3 Kilometer langen Radweglücke wird ein Fahrbahnteiler in der Landesstraße errichtet. Ferner wird ein kleines Regenrückhaltebecken für eine zukunftssichere Entwässerung sorgen.

Mit der Fertigstellung wird nach langer Wartezeit endlich eine sichere Radwegführung zwischen Albaxen und Bödexen hergestellt, die von Berufspendlern, als Freizeitroute und auch von Touristen genutzt werden kann. Vielleicht fahren dann noch mehr Menschen die Route „Über die Ortschaften“, die Stephan Berg, Leiter der Tourist-Information der Stadt Höxter, bei „Outdooractive“ hinterlegt hat.

„Wir sind froh, dass es nun endlich losgeht. Mit dieser Baumaßnahme machen wir Höxter nicht nur für den Tourismus attraktiver, sondern schaffen auch für die Einheimischen einen hohen Freizeit- und Erholungswert“, sind sich die Ortsauschussvorsitzenden Ralf Streicher aus Albaxen und Edison Buch aus Bödexen einig.

Der Landesbetrieb erarbeitet zurzeit die Ausschreibungsunterlagen für das ersehnte Projekt. Mit einem Baubeginn ist Mitte nächsten Jahres zu rechnen, so dass die Fertigstellung pünktlich zur Gartenschau sichergestellt ist. Auf einer Länge von gut 1,3 Kilometern müssen sich Rad- und Autofahrer die Landstraße dann künftig nicht mehr teilen. „Ein erstklassiger Beitrag, um das Thema klima-freundliche und umweltgerechte Mobilität zu fördern und zu forcieren“, freut sich auch Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann.