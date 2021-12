Einkaufen und in der Ferne Gutes tun

Der Erlös des mobilen Adventsbasars fließt in ein Projekt der Salvatorianerinnen. Den Scheck in Höhe von 962 Euro hat Monika Volkmann, Leitung des Sozialen Dienstes (links) an Sr. Birgit Trägervertreterin in Sankt Johannes übergeben.

Wie bereits im vergangenen Jahr sorgten die Mitarbeiter des Sozialen Diensten dafür, dass dieser zu ihnen in die Wohngruppen und Bewohnerzimmer gelangte.

Auf diese Weise konnten die Bewohner direkt vor Ort stöbern, staunen und kleine Geschenke für liebe Menschen oder sich selbst erwerben. Zu finden waren allerlei dekorative, kulinarische und praktische Dinge, die unter anderem bei den verschiedenen Angeboten im Sankt Johannes mit tatkräftiger Unterstützung der Bewohnerschaft angefertigt und hergestellt wurden. Besonders beliebt waren die kreativen Näh- und Dekoideen sowie die selbstgekochten Marmeladen und selbst gebackenen Plätzchen.

Erlös über 962 Euro

Der mobile Adventsbasar bot zudem eine Auswahl an selbstgemalten Weihnachtskarten, gestrickten Socken und verschiedenen Krippenfiguren an. „Eine rundum gelungene Sache“, waren sich alle Beteiligten einig.

Sehen lassen konnte sich auch der Erlös, der dabei erzielt wurde. So kamen insgesamt 962 Euro zusammen, die an Sr. Birgit als Trägervertreterin in Sankt Johannes übergeben wurden, um damit das Projekt der Salvatorianerinnen „Puso sa Puso – Von Herz zu Herz“ zu unterstützen.

Das Projekt richtet sich an Kinder, die im Parola Slum in Manila oft in zerrüttete Familien hineingeboren werden und auf Müllhalden aufwachsen, wo sie Klebstoff schnüffeln, in Abflusskanälen schlafen und wo Missbrauch und Kriminalität weit verbreitet sind, berichten die Schwestern.

Chance an Containerschule

Die Chance, unter diesen Lebensumständen etwas zu lernen und sich eine Zukunft aufzubauen, sei verschwindend gering. Viele Kinder brechen die Schule oft vorzeitig ab, wissen die Schwestern Salvatorianerinnen. Sie haben es sich daher zur Aufgabe gemacht, genau diesen Kindern zu helfen und ihnen durch eine innovative Ausbildung eine Perspektive zu bieten.

Das Herzstück des Projektes ist die „Containerschule“, die sich in direkter Nachbarschaft zum größten Armenviertel der philippinischen Hauptstadt befindet, wo etwa 57.000 Menschen von der Hand in den Mund – viele ohne Strom und Wasser – leben.

Mit dem Besuch der Containerschule erhalten Schulabbrecher eine zweite Chance, um einen gleichwertigen Highschool-Abschluss zu erwerben und damit Zugang zu weiterführenden Bildungseinrichtungen zu erhalten. Sr. Frances, Leiterin des Projektes, ist davon überzeugt, dass gerade die individuelle Form der Betreuung den Erfolg sichert.