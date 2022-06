Elisa Sophia Düker aus Holzhausen gewinnt bei Vocal Hero in Holzminden

Elisa Sophia Düker hat den Jurypreis beim Finale des Gesangswettbewerbs Vocal Hero der Musikschule Holzminden gewonnen. Die talentierte Sängerin aus Nieheim-Holzhausen hat mit dem Song With You aus dem Musical Ghost am Freitag in der Stadthalle nicht zuletzt die Juroren begeistert.

„Nach einer langen Corona-Pause war es besonders schön, viele musikalische Talente auf der Bühne stehen zu sehen. Wir hatten in diesem Jahr durchgehend starke Leitungen – alle waren auf einem sehr hohen Niveau“, betont Musikschulleiter Alexander Käberich. Prämiert wurden die Teilnehmer in drei Altersklassen per Votum einer Jury, einen weiteren Sieger bestimmte das Publikum – 200 Besucher waren direkt in der Stadthalle Holzminden, 400 weitere verfolgten die große Bühnenshow per Livestream auf der Internetseite der Musikschule.