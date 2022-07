Endlich wieder Schützenfest in Höxter-Albaxen

„ Endlich wieder Schützenfest“: Unter diesem Motto steht das Traditionsfest in Albaxen in der Zeit vom 30. Juli bis zum 2. August.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte 2020 kein Schützenfest gefeiert werden. So regierten die amtierenden Königspaare Manfred Schäfers und Monika Rode in der Abteilung St. Dionysius sowie Christoph Struck und Kristin Koch in der Abteilung St. Vitus insgesamt vier Jahre. Beim Königsschießen am 11. Juni konnte Julius Peters aus der Abteilung St. Vitus (Jungschützen) nun die Königswürde erringen. Zu seiner Königin erwählte er Marie Kuhlmann. Beide werden die Schützenbruderschaft Albaxen in den nächsten zwei Jahren repräsentieren.