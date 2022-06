Die Kriminalpolizei Höxter und die Staatsanwaltschaft Paderborn ermitteln nach dem tödlichen Pool-Unfall am Rande des Niesener Schützenfestes.

Staatsanwaltschaft Paderborn und Kriminalpolizei Höxter beschäftigt das Unglück am Rande des Schützenfestes

Das Schützenfest in Niesen wird von dem tragischen Unglück überschattet.

Ein 30-Jähriger aus Peckelsheim war am Freitag bei einem Sturz in einen Pool vor dem Haus den Schützenkönigs so schwer verletzt worden, dass er einen Tag später im Krankenhaus verstarb.