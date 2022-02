Auch in den Statistiken, die am Samstagmorgen veröffentlicht wurden, ist der Inzidenzwert im Kreis Höxter weiter ansteigend: Im Vergleich zu Freitag stieg er von 1250,3 auf 1295,4. Es gab 368 Neuinfektionen innerhalb eines Tages, erneut besonders viele in Brakel.

Auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern im Kreis Höxter werden den Angaben zufolge aktuell zwei mit Corona infizierte Patienten behandelt. Einer muss beatmet werden. Der Anteil der COVID-19 Patienten an den insgesamt 35 Intensivbetten beträgt 6 Prozent. Die Belegungsrate aller Intensivbetten (nicht nur Coronapatienten) liegt aktuell bei 72 Prozent.

Die Zahl der aktiv infizierten Menschen in der vierten Corona-Welle ist mit 2466 (+310) angegeben. Nach 100 gemeldeten Neuinfektionen am Freitag und weiteren 70 am Samstag liegt kreisweit die Inzidenz in Brakel am höchsten (1810,9).

Die Zahl der bestätigten Fälle beträgt nun 13.099 Frauen und Männer (+368). Als Genesene stehen 10.517 Personen (+425) in der Kreis-Grafik (die Daten kommen vom RKI Berlin). Die Zahl der positiv getesteten und in Folge von Covid-19-Verstorbenen im Kreis Höxter beträgt weiter 173 Menschen. Laut Kreisverwaltung sind im Kreis Höxter inzwischen 660.430 Bürgertests (+4515) durchgeführt worden. 3327 (+ 122) davon waren positiv, das entspricht 0,5 Prozent.

Die Zahlen für die zehn Städte im Kreis Höxter am Samstag:

Bad Driburg: 501 (-32) aktiv Infizierte, 68 Neuinfektionen, Inzidenz 1581,8.

Beverungen: 132 (-18) aktiv Infizierte, 12 Neuinfektionen, Inzidenz 466,9.

Borgentreich: 103 (-8) aktiv Infizierte, 15 Neuinfektionen, Inzidenz 870,5.

Brakel: 422 (+15) aktiv Infizierte, 70 Neuinfektionen, Inzidenz 1810,9

Höxter: 284 (-5) aktiv Infizierte, 38 Neuinfektionen, Inzidenz 659,4.

Marienmünster: 99 (-8) aktiv Infizierte, 9 Neuinfektionen, Inzidenz 1121,8.

Nieheim: 95 (+2) aktiv Infizierte, 11 Neuinfektionen, Inzidenz 1211,4.

Steinheim: 253 (-13) aktiv Infizierte, 47 Neuinfektionen, Inzidenz 1371,8

Warburg: 344 (-10) aktiv Infizierte, 60 Neuinfektionen, Inzidenz 1072,9.

Willebadessen: 176 (+20) aktiv Infizierte, 38 Neuinfektionen, Inzidenz 1324,5.

Im Nachbarkreis Holzminden ist die Inzidenz deutlich angestiegen, von 900,2 am Freitag auf jetzt 977,1.