Erste Schnell-Ladestation in Warburg

Der Ausbau öffentlicher Ladestationen für Elektroautos in Warburg geht weiter. Seit einigen Tagen ist eine neue Ladesäule am Parkplatz der Stadthalle in Betrieb. Sie soll in Kürze noch entsprechend ausgeschildert werden. Und weitere Ladepunkte im Westen des Stadtgebiets sollen folgen.

Bislang gibt es in der Kernstadt Warburg eine Ladestation am Schützenplatz und eine am Neustadtmarkt. An beiden Säulen können je zwei Autos gleichzeitig Energie tanken. Außerdem hat die Firma Ortwein eine private Ladesäule an ihrem Blumengeschäft an der Bahnhofstraße.