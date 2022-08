Es blüht und summt auf dem LGS-Gelände in Corvey

Höxter

Es blüht und summt schon jetzt in den kleinen Naturgärten auf dem ehemaligen Sägewerksgelände in Corvey. Dabei sind sie gerade erst angelegt und die Pflanzen vom Natterkopf bis zum gelben Leinkraut noch klein. Trotzdem haben Falter, Hummeln, Wildbienen und Co. nicht lange auf sich warten lassen. Sie bringen Leben in die neuen Gärten. So soll es auch sein. Denn die Insekten sind die Zielgruppe des Naturgarten-Projekts, das Stadtgärtnerei-Chef Ralf Haffke in einer außerdienstlichen eigenen Initiative zur Landesgartenschau (LGS) realisiert.

Von Sabine Robrecht