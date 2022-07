Esel erobern die Herzen in Ottbergen

Höxter-Ottbergen

Man kennt sie als geduldige Reittiere und Lastenträger in südlichen Regionen und als Figuren in Märchen und Fabeln, aber aus dem alltäglichen Leben sind Esel schon seit vielen Jahren verschwunden. Seit einiger Zeit erobern sich die Grautiere langsam aber sicher wieder einen Platz auf heimischen Wiesen – und in den Herzen der Menschen. In Ottbergen gucken „Greta“ und „Leni“ über den Zaun der Wiese neben der Gemeinschaftsgrundschule.

Von Iris Spieker-Siebrecht