Esskastanien haben neue Heimat oberhalb von Höxter-Ovenhausen

Höxter-Ovenhausen

Die Esskastanie ist ein Kind des Südens. In Deutschland wächst sie vor allem in den Weinanbaugebieten entlang des Rheins - und seit nicht allzu langer Zeit auch auf einer Wiese oberhalb von Höxter-Ovenhausen. Dr. Norbert Tenkhoff hat es geschafft, die Nussfrucht trotz ihrer Vorliebe für ein mildes Klima in der Region zu beheimaten. Der heiße Sommer bescherte ihm jetzt sogar eine Rekordernte.

Von Sabine Robrecht