Fahnenoffizier ist neuer Rimbecker König

Der Schützenverein Rimbeck hat einen neuen König: Alexander Wiemers holte sich am Sonntag um 18.05 Uhr mit dem 83. Schuss die Königswürde. Neue Königin an seiner Seite ist Julia Schwickert.

Alexander Wiemers (31) ist neuer König in Rimbeck. An seiner Seite steht Julia Schwickert als Königin.

Alexander Wiemers (31) ist normalerweise als Fahnenoffizier der 2. Fahne im Verein tätig.

Schnell wurden am Sonntag auch weitere Auszeichnungen ausgeschossen: Die Würde des Diemelprinzen errang Roland Bräuer (König 2013). Kronenprinz wurde Hubert Hoppe (König 2019 bis 2021). Die Würde des Zepterprinz errang Patrick Hoppe (König 2017) und Apfelprinz wurde Oberst Mirko Fahlbusch.

Dem Vogelschießen vorausgegangen war am Sonntagmorgen eine Open Air-Messe am „Rastplatz E-Werk“. Um 15 Uhr war dann das Antreten zum Schießen. Schützenfest ist in Rimbeck von Samstag, 23., bis Montag, 25. Juli.