Fahrradfahrerin stürzt in Bruchhausen und verletzt sich schwer

Eine 50-jährige Frau aus Höxter erlitt am Samstag, 16. Juli, gegen 17.10 Uhr bei einem Sturz mit ihrem Pedelec schwere Verletzungen.

Eine 50-Jährige stürzte mit ihrem Fahrrad in Höxter-Bruchhausen und verletzte sich schwer (Symbolfoto).

Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, wie die Pressestelle der Kreispolizei mitteilte. Zur Unfallzeit befuhr die Frau den Hüweweg in Höxter-Bruchhausen in Richtung Ortsmitte. Auf einem stark abschüssigen Streckenteil verlor sie aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte auf die Fahrbahn. Durch den Sturz wurde sie dann schwer verletzt.