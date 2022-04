Familien- und Frauenzentrum Brakel in Gefahr

24 Jahre hat das Familien- und Frauenzentrum (FFZ) in Brakel diverse Kurse wie Babymassage, Yoga, Qui Gong und vieles mehr angeboten. Ob der Verein sein silbernes Jubiläum feiern kann, ist alles andere als sicher: Es wird händeringend nach einem neuen Vorstand gesucht.

Vorstand tritt nicht wieder an – Nachfolger verzweifelt gesucht

Findet sich ein solcher nicht, ist das Familien- und Frauenzentrum in Brakel Geschichte. Einen Versammlungstermin, an dem der Verein aufgelöst werden könnte, gibt es schon: am Dienstag, 26. April, um 20 Uhr.