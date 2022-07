Felder brennen: Feuerwehr Beverungen löscht in Tietelsen und Lauenförde

Nachbarschafthilfe in Niedersachsem am Dienstagnachmittag

Beverungen/Lauenförde/Tietelsen

Die Feuerwehr Beverungen ist am Dienstag gleich zwei Mal ausgerückt, um brennende Felder zu löschen. Nachdem die Ehrenamtlichen zunächst die Kollegen in Lauenförde unterstützen mussten, wurde am Abend zudem ein Brand in Tietelsen erfolgreich bekämpft.

Von Dennis Pape