Festival „Louder than before“ in Hardehausen

Das Musikfestival für junge Menschen wird vom Erzbistum Paderborn organisiert und findet auf dem Gelände des Jugendhauses Hardehausen statt.

Im Mittelpunkt steht dabei natürlich die Musik. Die nationalen und internationalen Acts werden die Vielfalt christlicher Popularmusik auf die Bühne bringen.

„Silent Party“ mit Kopfhörern

Mit dabei sind in diesem Jahr neben Samuel Rösch und Jonnes (beide bekannt aus „The Voice of Germany“), DJ Faith, Adina, „Solarjet“ aus Österreich, „October Light“ aus Kroatien und viele weitere. Am Samstagabend ist eine „Silent Party“ (Kopfhörerparty) geplant.

Zusätzlich werden einige junge Musikerinnen und Musiker aus dem Erzbistum Paderborn auf der Bühne stehen. Beim vorher ausgeschriebenen Bandcasting konnten neun Acts für einen Auftritt auf einer der Bühnen gewonnen werden.

Übernachtung auf Zeltplatz

Für echte Festivalatmosphäre sorgt neben der Übernachtung auf dem Zeltplatz (Übernachtung in den Beleghäusern wird ebenfalls möglich sein) ein abwechslungsreiches Begleitprogramm auf dem gesamten Gelände des Jugendhauses aus Sport-, Kreativangeboten, Diskussionsrunden und Workshops.

Wer nicht im Zelt übernachten möchte, sollte sich zügig entscheiden, da die Plätze in den Häusern begrenzt sind und der Verkauf bereits läuft.

Alle wichtigen Informationen zum Beispiel zum Ticketverkauf, Bands, Programm und Gelände sowie ein Grußwort des Landrates Michael Stickeln sind auf der Festival-Homepage zu finden.

„Louder than before – the weekend“ richtet sich schwerpunktmäßig an Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere auch Firmbewerber und Gefirmte, die gemeinsam feiern, sich begegnen, mit ihren Fragen und Themen auseinandersetzen und erleben können, was katholische Jugendarbeit im Erzbistum Paderborn zu bieten hat.