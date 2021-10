Feuerwehr löscht Feuer im Lichtschacht

Einsatz in der Hauptstraße in Warburg – Commerzbank-Filiale muss evakuiert werden

Warburg

Rauch drang am Mittwochmorgen aus einem Lichtschacht vor der Commerzbank-Filiale in der Hauptstraße in Warburg. Daraufhin wurde um 10.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.