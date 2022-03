Feuerwehr stellt ihre Arbeit vor

Reinigung an der Diemel soll vor allem für interessierte Kinder ein Spaß werden

Warburg

Unter dem Motto „Aktiv für Warburg“ macht sich die Feuerwehr an diesem Samstag an die Arbeit. Von 13 bis 15 Uhr wird eine Abordnung der Jugendfeuerwehr und des Löschzuges Warburg den Wasserspielplatz neben der Diemel an der Altstadtbrücke reinigen, der noch vom Schlamm des Hochwassers überzogen ist. Bürger können dabei sein.