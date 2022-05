Filteranlage der Firma PRG in Warburg gerät in Brand

Bei der Firma PRG in Warburg ist am Montag gegen 8 Uhr eine Filteranlage in Brand geraten.

Eine Filteranlage der Firma PRG ist am Montagmorgen in Brand geraten.

„Die außenliegende Anlage saugt Schleifstäube ab. Wahrscheinlich ist der Brand durch Funken entstanden. So etwas passiert in Metall verarbeitenden Betrieben immer wieder mal“, erläuterte Jürgen Rabbe, Leiter der Feuerwehr Warburg, auf Anfrage des WESTFALEN-BLATTES.

Keine Personen in Gefahr

Mitarbeiter der Firma in der Anton-Böhlen-Straße hätten die Rauchentwicklung in der Filteranlage selbst bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. „Da die Filteranlage außerhalb der Halle liegt, waren keine Personen in Gefahr“, so Rabbe.

Einsatz endet nach zwei Stunden

Unter Leitung von Tobias Berendes löschten 13 Einsatzkräfte des Löschzuges Warburg und der Löschgruppe Ossendorf das Feuer. „Wir haben unter Atemschutz Filter ausgebaut, gekühlt und abgelöscht“, so Jürgen Rabbe. Nach zwei Stunden sei der Einsatz beendet gewesen und die Arbeit in der Firma PRG konnte fortgesetzt werden.