Fischereiverein Borgentreich öffnet Gelände

„Nach der Erweiterung ist es uns nun erstmalig möglich, das Fischerfest vollständig auf dem eigenen Grundstück zu feiern“, berichtet der Verein in einer Pressemeldeung. Zu dem Fest sind alle Interessierten am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August, eingeladen.

Der Auftakt erfolgt am Samstag um 18 Uhr in idyllischer Lage bei gebratenen sowie geräucherten Forellen und Leckereien vom Grill nebst kühlen Getränken. Am Sonntag, 7. August, wird zu einem musikalisch unterlegten Frühschoppen von 11 Uhr an eingeladen. Ab 14 Uhr steht ein reichhaltiges Angebot an Kaffee und Kuchen zur Verfügung. Während der Mittagszeit, sowie am Nachmittag werden zusätzlich Spezialitäten vom Grill nebst Pommes sowie gebratene und geräucherte Forellen angeboten.