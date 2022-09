Flächendeckendes Glasfasernetz im Kreis Höxter bis 2027

Kreis Höxter

Der Beverunger Internetdienstleister Sewikom will bis 2027 in nahezu jede Wohnung im Kreis Höxter einen Glasfaseranschluss legen. Das Unternehmen plant den Ausbau, der einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag kosten soll, eigenwirtschaftlich. Noch in diesem Jahr soll in Warburg und Höxter begonnen werden.

Von Marius Thöne