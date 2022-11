Flüchtlinge brauchen in Borgentreich Wohnraum

Stadtverwaltung soll weitere Möglichkeiten in den Dörfern ausloten

Borgentreich

Jahrelang sind der Stadt Borgentreich keine Flüchtlinge zugewiesen worden. Grund war die ZUE in der ehemaligen Desenberg-Kaserne. Durch die mehr als 500 Geflüchteten, die dort in Spitzenzeiten untergebracht sind, war die Borgentreicher Quote nach dem sogenannten Königssteiner Schlüssel erfüllt, nach dem Geflüchtete auf die Kommunen verteilt werden. Doch 2021 wurde die Sonderregelung aufgehoben, der Schlüssel wird nun auch auf ZUE-Kommunen angewendet. Mit der Zunahme der Flüchtlinge unter anderem wegen des Ukraine-Krieges hat Borgentreich jetzt ein echtes Unterbringungsproblem.

Von Jürgen Vahle