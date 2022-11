Flyer informiert über Hilfen im Kreis Höxter

Welche Unterstützungsangebote gibt es für Menschen mit geringem Einkommen im Kreis Höxter? Wo sind Beratungsangebote zu finden? An welchen Orten bieten Kleiderkammern, Mittagstische und Schulmaterialkammern Hilfen? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, haben der Kreis Höxter und die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Höxter eine neue Auflage des Flyers „Hilfen für Menschen mit geringem Einkommen“ veröffentlicht.

Möchten Menschen mit geringem Einkommen Orientierung geben: (v.l.) Landrat Michael Stickeln, Vanessa Kamphemann (Diakonie Paderborn-Höxter), Thomas Rudolphi (Caritasverband für den Kreis Höxter), Sabine Heikenfeld (AWO Kreisverband Höxter), Christian Lange (DRK Kreisverband Höxter), Kathrin Jäger (Der Paritätische Kreis Höxter) und Klaus Brune (Leiter des Fachbereichs Familie, Jugend und Soziales Kreis Höxter) zeigen den neuen Flyer, den der Kreis Höxter und die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände in einer neuen Auflage herausgegeben haben

Er informiert über Unterstützungs- und Beratungsangebote in der Region.

Mehr als 30 Angebote gibt es im Kreis Höxter. Neben den professionellen Beratungsstellen zum Thema Arbeit und Arbeitslosigkeit oder Schuldnerberatung bieten Verbände, Vereine und Initiativen viele ehrenamtlich getragene Hilfeangebote, die durch Spenden finanziert werden.

„Mit dem Flyer möchten wir gemeinsam einen Beitrag leisten, den Hilfesuchenden eine Orientierung geben“, sagt Landrat Michael Stickeln.

Für die Vertreterinnen und Vertreter der Wohlfahrtsverbände ist dies ebenfalls ein wichtiges Anliegen: „Schon in den vergangenen Jahren verzeichnen wir stetig wachsenden Anfragen von Menschen, die aufgrund ihres Einkommens Unterstützung benötigen. Die aktuell massiv steigenden Energie- und Lebensunterhaltungskosten haben auch im Kreis Höxter dazu geführt, dass die Zahl der Menschen, die Unterstützung und Beratung benötigen weiter steigt.“

Der Kreis Höxter und Wohlfahrtsverbände appellieren damit an alle, finanziell in Not geratene Personen, nicht vor einer Kontaktaufnahme zurückzuschrecken. Viele Menschen wüssten nicht um ihre Ansprüche oder nehmen diese aus Schamgefühlen nicht wahr. Die Beratungsstellen seien hier wichtige Anlaufstellen. Konkret biete etwa der Strom-Sparcheck des Kreises Höxter mit Blick auf die aktuelle Energiekrise eine gute Beratungsmöglichkeit, wie Kosten gesenkt werden können.

„Die aktuell hohen Anfragen stellen uns immer wieder vor Herausforderungen“, so die Vertreterinnen und Vertreter der Verbände. „Personen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, sind herzlich willkommen.“

Wer die Angebote durch eine Spende unterstützen möchte, kann ich bei den ebenfalls gerne mit den Trägern der Angebote in Verbindung setzen.

Der Flyer ist bei den Wohlfahrtsverbänden, in der Kreisverwaltung und den Kommunen und bei Jobcenter erhältlich. Ebenso steht er unter www.kreis-hoexter.de/7563 zum Download bereit.

Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Angebote, die in den Flyer aufgenommen werden sollen, können unter [email protected] angemeldet werden.