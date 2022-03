Forscher suchen uralten Desenberg-Stollen

Hierzu werden die Fachleute vor Ort auf Spurensuche gehen. An den Arbeiten wird Dr. Fritz Jürgens beteiligt sein, der in der Börde durch diverse archäologische Forschungsprojekte bekannt ist. Unter anderem hatte der Borgentreicher mit seinen Teams bereits zur Geschichte der alten Eisenbahn in Willebadessen oder zur Stadtbefestigung in Borgentreich geforscht. Nun möchte Jürgens das Warburger Wahrzeichen genauer unter die Lupe nehmen.

Die Belagerung des Desenbergs im Jahr 1168 ist schriftlich belegt. Durch Erbschaft sollen Berg und Burg spätestens 1152 in den Besitz des sächsischen Herzogs Heinrich des Löwen gekommen sein, der die Burg an seinen Gefolgsmann Widukind von Schwalenberg zum Lehen gab. Letzterer schloss sich aber einem Aufstand gegen Heinrich den Löwen an. Das ließ Heinrich der Löwe nicht auf sich sitzen und belagerte den Berg. Da es die Angreifer aber nicht schafften, die Burg einzunehmen, entschlossen sie sich nach einer Überlieferung, in den Fuß des Desenbergs einen Stollen zu treiben – um der Burg das Wasser abzuschöpfen.

Archäologe Dr. Fritz Jürgens forscht am Desenberg. Foto: Daniel Lüns

Für den Tunnelbau soll der findige Feldherr Bergleute aus Goslar in die Börde geholt haben. Mit Erfolg. Die Burg fiel. Widukind war gezwungen, aufgrund der mangelnden Wasserversorgung aufzugeben. Doch wo sich dieser Tunnel befindet, das war unbekannt. Bis Dr. Fritz Jürgens dazu nun weiteres Material analysierte und so Hinweise auf den Standort fand: Auf Geländemodellen des Desenbergs entdeckte er Bereiche, die auf einen eingestürzten Stollen hinweisen könnten. „Wir sind zuversichtlich, dass wir ihn finden“, sagt der Archäologe.

Ein Team aus vier Forschern wolle daher am 30. und 31. März am Desenberg die Arbeit aufnehmen. Dies sei ein besonderes Unterfangen. Nicht nur, weil der Desenberg das Wahrzeichen der Börde ist, sondern auch, da die Bereiche abseits der Wege nicht betreten werden dürften – zugunsten des Natur- und Tierschutzes. Für die Forschungsarbeiten beantragte der Borgentreicher daher eine Sondergenehmigung des Kreises Höxter. Dennoch dürfe vor Ort nicht gegraben werden.

Irgendwo im Inneren der heutigen Ruine des Desenbergs könnte der Brunnen gelegen haben, aus dem die Bewohner ihr Wasser zapften. Foto: Jürgen Vahle

Daher müssten die Forscher zu besonderen Untersuchungsmethoden greifen: der Seismikmessung. Dabei werde der Untergrund mithilfe von Schallwellen untersucht – in der Hoffnung, ein entsprechendes seismisches Echo zu erhalten. Auf diese Weise könnten Bauwerke, aber auch Gesteinsschichten im Boden geortet werden. Sollten die Forscher tatsächlich auf den Tunnel treffen, so wäre dies eine Sensation, erklärt Jürgens – und zwar in vielerlei Hinsicht. „Dieser Stollen wäre der älteste bekannte in der Börde. Außerdem wäre es der älteste bekannte, der durch Fachleute aus Goslar gebaut wurde. Wir wissen zwar, dass es um 1100 Bergbau im Harz gab. Aber Stollen aus dieser Zeit sind bisher nicht nachgewiesen“, sagt der Borgentreicher.

Freigelegt werden könne der Stollen aus Gründen des Naturschutzes aber nicht. Ohnehin geht Jürgens davon aus, dass er nach der Belagerung unbrauchbar gemacht wurde, damit Angreifer diese Schwachstelle nicht ausnutzen konnten.