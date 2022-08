Borgentreich

Hubert Hillebrand geht zum zweiten Mal in den Ruhestand. 60 Jahre hat er im und für den Wald gearbeitet. In Zukunft wird Hillebrand nur noch in der Freizeit mit seinem Hund durch den Wald spazieren. Die Orgelstadt Borgentreich hat den Forstwirtschaftsmeister endgültig in den Ruhestand verabschiedet.