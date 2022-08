Fotoaktion 2022: Faszinierende Momente im Kreis Höxter

Aber es ist nicht nur die Welt der Insekten und kleinen Tiere, manchmal ist es auch der traumhaft schöne Sonnenuntergang, der einen fesselt und zur Kamera greifen lässt. Oder die witzige Situation im Alltag, die einen zum Lachen bringt und für schöne Erinnerungen sorgt.

Das WESTFALEN-BLATT organisiert im Sommer 2022 eine große Foto-Aktion für alle Leserinnen und Leser im Kreis Höxter, die jetzt gestartet ist. Die ersten Bilder haben die Redaktion bereits unter der Adresse „[email protected]“ per Email erreicht (maximal 5 MB Datengröße pro Bild im JPG-Format, möglichst nicht mehr als drei Fotos zur Ansicht). Die Auswahl der Motive ist bereits vielfältig und reicht vom Sonnenuntergang, fleißigen Bienen bis zu wunderschönen Schmetterlingen. Und fast stündlich erreichen die Redaktion neue Einsendungen .

Unter allen Einsendern in den nächsten Wochen wird die Lokalredaktion zum Schluss drei attraktive Preise verlosen: Das Mode- und Sporthaus Klingemann, im Herzen der Weserstadt Höxter gelegen, unterstützt die Heimataktion des WB gleich mit drei Einkaufsgutscheinen in Höhe von jeweils 50 Euro.

Die Gutscheine werden zum Abschluss der Sommeraktion verlost – und können dann in dem Höxteraner Familienunternehmen Klingemann individuell eingelöst werden. Wenn Sie also auch gerne fotografieren und ihre eigene Welt in den digitalen Fokus nehmen, dann schicken Sie uns doch Ihr „Sommerbild 2022“ einfach zu. Sehenswürdigkeiten und tolle Ausflugsziele hat das Kulturland Kreis Höxter jede Menge zu bieten.

„Hummeln suchen Nektar im Garten", so Jürgen Strothe aus Höxter-Bruchhausen, der dieses Naturschauspiel perfekt mit der Kamera festgehalten hat. Foto: Jürgen Strothe

Und manchmal sind es auch der kleine Vorgarten und die Idylle am Teich, die eine besondere Ausstrahlung haben und mit der Digitalkamera festgehalten werden müssen. Also: Durchforsten Sie ihr Sommeralbum oder machen Sie sich auf den Weg zum nächsten Motiv. Wir werden ausgewählte Bilder in den nächsten Wochen natürlich auf unserer Internetseite unter „www.westfalen-blatt.de“ in einer Bildergalerie präsentieren.

Kleine Bitte: Schreiben Sie Ihren Namen noch dabei und geben Sie uns ein paar Informationen, wo Sie das Bild erstellt haben oder vielleicht auch, warum Sie das Motiv so schön finden.