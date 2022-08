Am Ende der Sommeraktion haben alle Einsender die Chance, einen von fünf Einkaufsgutscheinen zu gewinnen. Das Mode- und Sporthaus Klingemann in Höxter stellt drei Gutscheine (je 50 Euro) zur Verfügung. Das Haushaltswarengeschäft Larusch macht auch mit.

„Wir feiern in diesem Jahr unser 30-jähriges Bestehen in Höxter und geben gerne drei Einkaufsgutscheine in Höhe von jeweils 30 Euro in den Gewinnertopf“, betont Firmenchef Dietmar Larusch.

WB-Fotoaktion im Kreis Höxter: Sommer 2022 hat viele Facetten WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Eva Gelsdorf WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Hans-Hermann Behre WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Ingo Köplin WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Christina Quest WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Susanne Struck WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Jutta Ortwein WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Beatrix Sommer WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Birgit Bremer WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Annegret Kriete WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Eleanor Kuntze WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Jürgen Strothe WB-Fotoaktion 2022 der Leserinnen und Leser im Kreis Höxter. Foto: Heinz-Dieter Müller

Wenn Sie nun auch ein schönes Sommermotiv 2022 (Tiere, Landschaften, Momente etc.) haben, dann schicken Sie es einfach an die Lokalredaktion des WESTFALEN-BLATTES unter der E-Mail-Adresse „[email protected]“.

Bitte versehen Sie das Bild (maximal 5 MB Datenmenge, im JPG-Format) noch mit Ihrem Namen, Wohnort und ein paar Infos zu Ihrer Aufnahme.