„Ich habe seit 2007 geübt“, sagt Frank Herwig scherzhaft. Der zweite Vorsitzende des Schützenvereins Herlinghausen errang am vergangenen Freitag die Würde des „Besten Schützen“.

Frank Herwig war 2007 in den Verein eingetreten und hatte jedes Jahr mitgeschossen. Das war nicht geplant, so der 62-Jährige: „Der letzte Treffer war ein Glücksschuss.“ Damit hatte er 29 von 30 möglichen Ringen erreicht. Da konnte die Konkurrenz nur noch gratulieren, was sie gerne tat.