Frau (34) stirbt nach Unfall bei Volkmarsen

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Sonntag bei Volkmarsen bei Warburg ereignet.

Ein Mann aus Wolfhagen befuhr gegen 23.20 Uhr mit seinem VW Polo die L3080 aus Wetterburg kommend in Richtung Volkmarsen.

Im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße überfuhr der Polo-Fahrer (49) aus bisher ungeklärter Ursache einen aufgeschütteten Kreisverkehr und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Kleinwagen überschlug sich und die 34-jährige Beifahrerin aus Wolfhagen wurde aus dem Polo geschleudert. Sie wurde vor Ort reanimiert und verstarb später im Krankenhaus.

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. An dem Polo entstand Totalschaden.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Die Feuerwehr Volkmarsen war ebenfalls an der Unfallstelle im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, teilt das Polizeipräsidium Nordhessen mit.