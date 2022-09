Frau in Brakel von Auto angefahren

In Brakel ist eine 19-Jährige gestürzt, als sie Am Sudheimer Weg von einer Mercedes A-Klasse angefahren wurde. Der Fahrer der grauen A-Klasse fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Die Frau war am Dienstag, 6. September, gegen 17.10 Uhr von dem Parkplatz eines Supermarktes aus Richtung Warburger Straße auf dem Gehweg des Sudheimer Weges unterwegs. Um einen Gegenstand aufzuheben, trat sie mit einem Bein auf die Fahrbahn. Eine graue Mercedes A-Klasse fuhr an der Frau vorbei und touchierte sie an der Hüfte, wodurch sie stürzte.

Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden und wurde dort ambulant behandelt. Die A-Klasse mit HX-Kennzeichen fuhr nach der Kollision unvermittelt weiter und bog nach links auf die Warburger Straße ab.

Der Fahrer der A-Klasse trug eine Brille und soll ein älterer Mann mit grauen Haaren und korpulenter Figur gewesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrer und die A-Klasse unter der Telefonnummer 05271/9620.