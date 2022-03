Friedenstauben am Warburger Markt

Gegen den Krieg und für den Frieden setzen die Schülerinnen und Schüler in Warburg ein gemeinsames Zeichen. Dafür wurden in jeder der acht Warburger Schulen Friedenstauben gebastelt und als Girlanden aufgereiht.

Gegen den Krieg und für den Frieden setzen die Schülerinnen und Schüler in Warburg ein gemeinsames Zeichen. Dafür wurden in jeder der acht Warburger Schulen Friedenstauben gebastelt und als Girlande aufgereiht. Diese wurden auf dem Warburger Neustadt-Marktplatz aufgehangen, etwa von (vorne) Florian Teichmann und Lea Hilgenberg vom Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg.

Dabei kam so viel Material zusammen, dass es in Kisten gesammelt und auf den Neustadt-Marktplatz gebracht wurde. Am Dienstag gegen 14 Uhr kamen dafür die Schülerinnen und Schüler der Laurentiusschule, der Petrus-Damian-Schule, der Sekundarschule und des Johann-Conrad-Schlaun-Berufskollegs – darunter auch Florian Teichmann und Lea Hilgenberg – in der Innenstadt zusammen.