Der Biber ist los! Fünf Nagerpaare sollen sich an der Weser, in der Nethe und Diemel angesiedelt haben. Diese Zahl hat der bisherige Leiter der Landschaftsstation für den Kreis Höxter, Dr. Burkhard Beinlich, erstmals bestätigt.

Nager mögen Kreis Höxter: Biber-Bauten an Weser bei Tonenburg und Beverungen sowie an Nethe und Diemel

Aufmerksame Naturfreunde haben in diesem Winter ein besonderes Zeugnis der Schaffenskraft des Bibers bestaunen dürfen: Am Weserradweg, 250 Meter südlich der To­nenburg, haben ein oder zwei Biber nachts eine mächtige Weide geschält. An der Wurzel sind die markanten Spuren ihrer Zähne gut sichtbar, und frische Rinde liegt zum Abtransport in den Biber-Bau auf der niedersächsischen Weserseite bereit.