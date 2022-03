Für ein freies, friedliches und buntes Europa

Wäre der von der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ in Bad Driburg und Brakel im Frühjahr 2021 ins Leben gerufene Kunstwettbewerb „Zeich(n)en für Europa – in Vielfalt geeint“ zum jetzigen Zeitpunkt gestartet, die Werke der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hätten wohl anders ausgesehen. Wahrscheinlich weniger farbenfroh und bestimmt auch mahnender. Da waren sich alle, die an diesem Abend zur Vernissage des städteübergreifenden Projekts in das Bad Driburger Rathaus gekommen waren, einig. Denn mitten in Europa hat der russische Präsident Wladimir Putin mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine Millionen Menschen in Verzweiflung, Tod und Chaos gestürzt.

