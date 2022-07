Für ein gutes Bauchgefühl in Höxter

Mehr als 60.000 Menschen erhalten in Deutschland jedes Jahr die Diagnose Darmkrebs. Damit zählt sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts zur zweithäufigsten Todesursache infolge einer Krebserkrankung.

Neues Darmzentrum am St.-Ansgar-Krankenhaus

Die KHWE etabliert am St. Ansgar Krankenhaus ein neues Darmzentrum für eine bestmögliche Versorgungsqualität (von links): Chefarzt Prof. Dr. Joachim Mellert, Frauke Sulitze (Koordinatorin) und Psychoonkologe Liborius Zacharias.

„Durch eine frühzeitige Diagnose sind die Chancen auf eine Heilung hoch“, sagt Professor Dr. Joachim Mellert, Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Ansgar Krankenhaus. Nun etabliert die Hospitalvereinigung am Standort Höxter ein eigenes Darmzentrum.

Die Diagnose ist für die Betroffenen mit vielen Ängsten und Fragen verbunden. „Dass in die Diagnose und Therapie gleichzeitig verschiedene Fachärzte einbezogen werden müssen, erschwert es den Patienten zusätzlich, mit der belastenden Situation zurecht zu kommen“, weiß der Chefarzt. Um die notwendigen Diagnose- und Therapieschritte zu bündeln und den Patienten eine Behandlung aus einer Hand anzubieten, haben sich Experten verschiedener Fachbereiche wie der Viszeralchirurgie, Gastroenterologie, Onkologie, Strahlentherapie, Radiologie und Pathologie zu einem Darmzentrum am St. Ansgar Krankenhaus zusammengeschlossen.

Gemeinsam mit dem Hausarzt und den niedergelassenen Fachärzten sorge das Team für eine interdisziplinäre Betreuung der Patienten, und das in allen Phasen ihrer Erkrankung.

Eigener Psychoonkologe für die Patienten

Dafür trifft sich das Team (bestehend aus Ärzten, Sozialarbeitern, Stoma-Therapeuten und Psychologen wöchentlich zu einer Tumorkonferenz. „Dort legen wir gemeinsam die Pläne für die bestmögliche Behandlung unserer Tumorpatienten fest“, sagt Professor Dr. Joachim Mellert, der die Leitung des Darmzentrums übernommen hat und betont: „Wir sind dabei das einzige Krankenhaus im weiteren Umfeld, in dem all diese Fachdisziplinen unter einem Dach vertreten sind.“ Da neben der Behandlung des körperlichen Leidens auch die seelische Betreuung von großer Bedeutung ist, kümmert sich Psychoonkologe Liborius Zacharias um die Betroffenen. Den Patienten hilft es, mit jemandem über ihre Krankheit und alles, was damit verbunden ist, zu sprechen.

Auch wenn eine Operation häufig unumgänglich ist, ist sie nicht immer die einzige Therapieoption. Häufig ist davor eine Chemotherapie oder eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie sinnvoll, um den Tumor zu verkleinern. „Damit kann meistens der Erhalt der Schließmuskel-Funktion ermöglicht werden“, sagt Mellert weiter.

Schonende OP-Techniken

Für die Operation kommen neueste gewebeschonende Operationstechniken zum Einsatz, die meisten können minimalinvasiv, also mittels Schlüssellochtechnik, erfolgen. Der Chefarzt: „Die Betreuung der Patienten im Darmzentrum geht weit über diagnostische und operative Maßnahmen hinaus. Ziel ist eine Rundumversorgung.“ Dazu zählen auch eine Ernährungsberatung sowie die Unterstützung bei der Planung von Reha-Maßnahmen und bei der Beschaffung von medizinischen Hilfsmitteln. Anästhesisten und Schmerztherapeuten sorgen für eine adäquate Schmerztherapie.

Häufig werde Darmkrebs erst in einem fortgeschrittenen Stadium bei Auftreten erster Symptome diagnostiziert. „Gerade Dickdarmkrebs ist bei Früherkennung gut zugänglich“, sagt Mellert.

Hintergrund: Laut Robert Koch-Institut erkranken in Deutschland mehr als 60.000 Menschen im Jahr an Darmkrebs. Die AOK informiert dazu: Frauen haben ab 55 Jahren und Männer ab 50 Jahren Anspruch auf eine Darmspiegelung zur Früherkennung. Solche (präventiven) Vorsorgeuntersuchungen übernehmen vorrangig niedergelassene Fachärzte in der Region.