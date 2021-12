Warburg

Stephan Schröder, Diözesanjugendpfarrer und Direktor des Jugendhauses Hardehausen, ist am Freitag verabschiedet worden. Der Geistliche wird in Zukunft als Probst im Pastoralen Raum Arnsberg wirken – und wieder näher an Familie und Freunde in seiner alten Heimat rücken.

Von Jürgen Vahle