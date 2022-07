Gartenfest Corvey verspricht farbenfrohe Welt und feine Lebensart

Am ersten Augustwochenende können Naturfans einen Kurzurlaub buchen – ohne in ein Flugzeug steigen zu müssen. Denn das beliebte „Gartenfest Corvey“ erfährt vom 5. bis zum 7. August eine Neuauflage und verspricht wieder eine Auszeit wie im Urlaub.

Weserstadt: Neue Auflage im Schlossgarten bietet am ersten Augustwochenende jede Menge Urlaubsgefühle

Das Gartenfest 2022 in Corvey wird vom 5. bis 7. August veranstaltet. Die Auswahl ist riesig und der Schlosspark bietet reichlich Platz zum Entdecken.

Für drei Tage öffnet der Herzog seinen Privatgarten und gewährt exklusive Einblicke in das wunderschöne Areal mit den vielen schattenspendenden Bäumen und Wasserspiegelungen des Schlosses. „Bei uns finden und genießen die Besucher die schönen Dinge des Lebens“, so Christian Rode, Geschäftsführer der „Evergreen GmbH & Co. KG“. Das Unternehmen aus Kassel hat sich auf die Ausrichtung von Garten- und Lifestyle-Ausstellungen vor historischer Kulisse spezialisiert.