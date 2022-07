„Brenntage"-Verbot: Gartenfreunde sind frustriert

Die Verwaltung hatte offiziell mitgeteilt, dass es keine „Brenntage“ mehr geben wird. Die 19 Jahre alte Allgemeinverfügung, die das Verbrennen pflanzlicher Abfälle geregelt hat, sei von heute (1. Juli) an aufgehoben. Unter strengen Auflagen sei es in der Vergangenheit eigentlich nur in Ausnahmefällen möglich gewesen, im Zeitraum Oktober bis April bestimmte pflanzliche Abfälle, also Baum-, Strauch- und Heckenschnitt, zu verbrennen. Doch laut Kreis sei die Ausnahme in einigen Kommunen längst zur Regel geworden. Dabei würde es klare Vorgaben geben: „Pflanzenabfälle, die nicht selbst verwertet werden können, sind nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zwingend getrennt einzusammeln und zu verwerten.“ Ein Verbrennen außerhalb der dafür zugelassener Anlagen scheide im Normalfall aus. Carmen Bonneß hat ihr kleines, grünes Paradies im Höxteraner Kleingartenverein „Am Rohrweg“ gepachtet, schon seit mehreren Jahren. „Mein Mann und ich fühlen uns hier einfach wohl. Wir haben zum Verbrennen doch alle immer nur das gesammelt, was wir nicht mehr direkt verwerten konnten“, sagt sie. „Es wächst ja immer viel nach.“ Die Naturfreundin hofft nun auf eine verträgliche Lösung.

