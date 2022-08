Gebäudeteile "schweben" in Höxter an ihren Platz

Viele Radfahrer, die an der Weser unterwegs waren, sind stehen geblieben, als sie tonnenschwere Elemente am Haken eines Krans schweben sahen: Die Teile gehörten zu den neuen Sanitäranlagen des Freizeitgeländes Ahlemeyer. In Containermodul-Bauweise gefertigt, ist das Gebäude samt Interieur in fünf Einzelteilen angeliefert und mittels Kran auf die im Frühjahr gegossene Bodenplatte gehievt worden.

An die zwölf Tonnen schwer ist eines der großen Module des neuen Sanitärgebäudes, die auf dem Luftweg an Ort und Stelle gebracht wurden.

Die Arbeiten gestalteten sich spektakulär. Auf der Fläche entlang des Radwegs, die die Familie Ahlemeyer für Campingurlauber neu hergerichtet hatte, parkten die Tieflader mit den Modulen an Bord. Einer nach dem anderen fuhr rückwärts zum Kran, der die Ladung dann auf dem Luftweg an ihren Platz beförderte. Die großen Elemente sind jeweils an die zwölf Tonnen schwer. Das glaubte man kaum, als sie am Haken hingen. In der Luft sahen sie so leicht aus.